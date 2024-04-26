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Спрос на валюту снижается: банки сократили ввоз долларов и евро в Украину

Фото: за март в Украину ввезли 855 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2024 года, составил 855 млн долларов. Это на 25% меньше, чем в феврале 1,138 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом банки ввезли за март 622 млн долларов и евро на 232 млн долларов в эквиваленте.

По данным НБУ, за март из Украины вывезли валюты на 70 млн долларов.

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в марте 2024 года купило в банках 574,9 млн долларов, что на 30,3% меньше по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.

Как отметил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, прирост спроса на валюту преимущественно связан с давлением со стороны населения, которое за I квартал 2024 года купило 2,5 млрд долларов, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года.

По его оценками, всего на руках у населения и бизнеса находится наличной валюты на суму более 120 млрд долларов.

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