Попит на валюту впав: українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази

Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 559,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Дані показують, що чистий попит на безготівкову валюту скоротився до 19,4 млн доларів (147,1 млн доларів березні). Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.

Всього з початку 2023 року українці продали 5 064,1 млн доларів і купили на 6 781,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 717,3 млн доларів.

Таким чином, у квітні українці скоротили купівлю валюти на 200,1 млн доларів порівняно з березнем, коли вони купили 424,3 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн. доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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