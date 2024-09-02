Попит на валюту впав: НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%

Обсяг інтервенцій виявився мінімальним із квітня.

З початку року НБУ продав на міжбанку 20,165 млрд доларів.

У червні Україна отримала транш на 4,5 млрд доларів від Європейського Союзу та 3,9 млрд доларів від США. Таким чином, з початку року допомога досягла 24,5 млрд доларів.

У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні менші, ніж допомога Києву. У серпні міжнародні резерви України мають збільшитись.

Курс долара у серпні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

НБУ в серпні призупинив девальвацію гривні після стрибка курсу долара в липні, який спричинив зростання негативних очікувань.

Курс долара коливався протягом серпня у вузькому діапазоні від 41 до 41,35 грн/долар. За місяць зріс на 0,4% - до 41,19 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс зріс на 10 копійок до 41,40 грн/долар.

Аналітики прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року – до 42-42,5 грн/долар.