Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%

Национальный банк Украины в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2 679,3 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле (3,316 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Объем интервенций оказался минимальным с апреля.
С начала года НБУ продал на межбанке 20,165 млрд долларов.
В июне Украина получила транш на 4,5 млрд долларов от Европейского Союза и 3,9 млрд долларов от США. Таким образом, с начала года помощь достигла 24,5 млрд долларов.
В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны меньше больше, чем помощь Киеву. В августе международные резервы Украины должны увеличиться.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
НБУ в августе приостановил девальвацию гривны после скачка курса доллара в июле, который вызвал рост негативных ожиданий.
Курс доллара колебался в течение августа в узком диапазоне от 41 до 41,35 грн/доллар. За месяц вырос на 0,4% до 41,19 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс вырос на 10 копеек до 41,40 грн/доллар.
Аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара до конца года - до 42-42,5 грн/доллар.
Как заявил в комментарии РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, НБУ должен погасить девальвационные ожидания. "Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Начали разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. Сейчас НБУ не может позволить себе значительное движение", - скал эксперт.