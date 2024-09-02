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Спрос на валюту упал: НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%

Фото: НБУ продал в августе 2,7 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2 679,3 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле (3,316 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем интервенций оказался минимальным с апреля.

С начала года НБУ продал на межбанке 20,165 млрд долларов.

В июне Украина получила транш на 4,5 млрд долларов от Европейского Союза и 3,9 млрд долларов от США. Таким образом, с начала года помощь достигла 24,5 млрд долларов.

В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны меньше больше, чем помощь Киеву. В августе международные резервы Украины должны увеличиться.

Курс доллара в августе

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

НБУ в августе приостановил девальвацию гривны после скачка курса доллара в июле, который вызвал рост негативных ожиданий.

Курс доллара колебался в течение августа в узком диапазоне от 41 до 41,35 грн/доллар. За месяц вырос на 0,4% до 41,19 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс вырос на 10 копеек до 41,40 грн/доллар.

Аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара до конца года - до 42-42,5 грн/доллар.

Как заявил в комментарии РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, НБУ должен погасить девальвационные ожидания. "Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Начали разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. Сейчас НБУ не может позволить себе значительное движение", - скал эксперт.

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