Попит на валюту впав, НБУ різко знизив курс долара

НБУ протягом тижня 3-7 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 454,79 млн доларів.

Це на 21,1% менше, ніж протягом попереднього тижня 27-31 січня - 576,27 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 4,205 млрд доларів.



Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара опустився до рівнів початку грудня. За тиждень долар подешевшав на 25 копійок 41,47 гривень.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара впав на 25 копійок до 41,75 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, попит на валюту був високим наприкінці минулого року у зв'язку з великим обсягом міжнародної допомоги Україні. Частину цих грошей було витрачено на імпорт, через що НБУ збільшив обсяг продажу на міжбанку до рекордних 5,3 млрд доларів.

Попит на валюту залишався значним і на початку 2025 року через сезонний фактор. Однак у другій половині січня ситуація змінилася, і долар почав дешевшати.

Валютні інтервенції

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекрило інтервенції на міжбанку.

На початку року Україна вже отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів.

Однак міжнародні резерви України скоротилися в січні на 800 млн доларів до 43 млрд доларів, оскільки НБУ продав на міжбанку 3,750 млрд доларів - більше, ніж допомога Україні.