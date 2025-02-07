Курс долара впав до мінімуму за два місяці

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар упав до мінімуму за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 10 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4733 гривень за 1 долар (-0,0164 грн).

Це мінімальний рівень з 9 грудня 2024 року (41,4446 грн/долар).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,0327 гривень за 1 євро (+0,0535 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень.

Резерви України

Міжнародні резерви України протягом січня 2025 року скоротилися на 1,8% до 43 млрд доларів. Як зазначили в НБУ, резерви зменшилися, але залишаються близькими до рекордного рівня.

НБУ в січні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,750 млрд доларів. У січні Україна отримала 3,1 млрд доларів міжнародної допомоги - транш ЄС під російські активи. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні були більшими, ніж допомога Києву.