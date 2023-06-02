Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року

Таким чином у травні українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з серпня минулого року.

Всього з початку 2023 року українці продали 6 782,4 млн доларів і купили на 8 689,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 907,1 млн доларів.

Зміна тренду

Дані показують, що українці почали знімати безготівкову валюту в банках (91,6 млн доларів у травні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у травні на готівковому ринку курс упав до 37,50 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.