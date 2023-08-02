Попит в Україні зростає. В Європі виробники зброї шукають нових працівників, - Sky News

Компанії, які виробляють зброю в Центральній Європі, шукають нових працівників через зростання попиту на зброю в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як пише видання, компанії намагаються знайти нових працівників й заохотити співробітників, які вийшли на пенсію - повернутись на роботу.

Збройна промисловість Польщі й Чехії прискорила виробництво зброї найшвидшими темпами з часів падіння Берлінського муру.

За перші 12 місяців повномасштабної війни на території України Чехія відправила ЗСУ військових товарів на суму 1,44 млрд фунтів стерлінгів. Водночас організації продовжують шукати нових працівників.

"Одна з компаній - чеський виробник боєприпасів і артилерійських снарядів STV Group - будує квартири для нових співробітників і пропонує пенсіонерам безкоштовні обіди в їдальні, щоб поділитися своїм досвідом в рамках широкомасштабних зусиль з пошуку персоналу", - пише видання.

Тим часом польська компанія WB Group, яка також виробляє військову техніку, розпочала минулого року широкомасштабну кампанію з найму жінок на складальні лінії, де раніше працювали переважно чоловіки.

"Уряд Чехії також розпочав обговорення можливості працевлаштування деяких із сотень тисяч українських біженців - більшість з яких складають жінки та діти - які проживають в країні, щоб допомогти компаніям, які намагаються знайти працівників", - додає видання.