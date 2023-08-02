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Спрос в Украине растет. В Европе производители оружия ищут новых работников, - Sky News

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Среда 02 августа 2023 17:16
Спрос в Украине растет. В Европе производители оружия ищут новых работников, - Sky News Фото: Спрос в Украине растет. В Европе производители оружия ищут новых работников (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Компании, которые производят оружие в Центральной Европе, ищут новых работников из-за роста спроса на оружие в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, компании пытаются найти новых работников и поощрить сотрудников, которые вышли на пенсию - вернуться на работу.

Вооруженная промышленность Польши и Чехии ускорила производство оружия самыми быстрыми темпами со времен падения Берлинской стены.

За первые 12 месяцев полномасштабной войны на территории Украины Чехия отправила ВСУ военных товаров на сумму 1,44 млрд фунтов стерлингов. В то же время организации продолжают искать новых работников.

"Одна из компаний - чешский производитель боеприпасов и артиллерийских снарядов STV Group - строит квартиры для новых сотрудников и предлагает пенсионерам бесплатные обеды в столовой, чтобы поделиться своим опытом в рамках широкомасштабных усилий по поиску персонала", - пишет издание.

Между тем польская компания WB Group, которая также производит военную технику, начала в прошлом году широкомасштабную кампанию по найму женщин на сборочные линии, где раньше работали преимущественно мужчины.

"Правительство Чехии также начало обсуждение возможности трудоустройства некоторых из сотен тысяч украинских беженцев - большинство из которых составляют женщины и дети - проживающих в стране, чтобы помочь компаниям, которые пытаются найти работников", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, проект ЕС по предоставлению Украине 1 млн снарядов 155-мм уже реализуется.

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