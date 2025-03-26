Попит різко впав: банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в лютому 2025 року, становив 1,083 млрд доларів. Це на 38,8% менше, ніж у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 749 млн, готівкових євро - на 331 млн доларів.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 147 млн доларів.

Попит на валюту

Як заявили в НБУ, у лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно із січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.

Це зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ щодо посилення процентної політики.

Статистика НБУ свідчить, що в лютому українці різко скоротили купівлю доларів у банках до 958 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти. Курс на готівковому ринку впав на 25 копійок до 41,75 грн/долар.

За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,6 трлн гривень).