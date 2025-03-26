Спрос резко упал: банки сократили ввоз наличной валюты в Украину
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2025 года, составил 1,083 млрд долларов. Это на 38,8% меньше, чем в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 749 млн, наличных евро - на 331 млн долларов.
При этом банки вывезли наличной валюты на 147 млн долларов.
Спрос на валюту
Как заявили в НБУ, в феврале 2025 года чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.
Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по ужесточению процентной политики.
Статистика НБУ свидетельствует, что в феврале украинцы резко сократили покупку долларов в банках до 958 млн долларов. Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Курс на наличном рынке упал на 25 копеек до 41,75 грн/доллар.
По данным НБУ, за 2024 год рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что намного больше всех гривневых активов (2,6 трлн гривен).
За 2024 год банки ввезли в Украину валюты на 15,9 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,7 млрд, наличных евро - на 4,2 млрд долларов.