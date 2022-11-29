Попит на пальне може зрости. Шмигаль розповів, чи можливий дефіцит бензину та ДП

У зв'язку з масовим імпортом бензинових та дизельних генераторів попит на автомобільне паливо може зрости, але його дефіцит не прогнозується.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову.
"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання", - зазначив прем'єр-міністр.
За його словами, імпорт бензину та дизелю в останні місяці становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.
Раніше повідомлялося, що Україні навряд чи загрожує дефіцит палива через масове використання генераторів через відключення світла.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розбиралося, що буде з цінами на паливо через зростання попиту через генератори.
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