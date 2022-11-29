Попит на пальне може зрости. Шмигаль розповів, чи можливий дефіцит бензину та ДП

У зв'язку з масовим імпортом бензинових та дизельних генераторів попит на автомобільне паливо може зрости, але його дефіцит не прогнозується.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову .

"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, імпорт бензину та дизелю в останні місяці становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.