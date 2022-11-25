Чи можливий дефіцит палива в Україні через генератори: відповідь Мінекономіки
Україні навряд чи загрожує дефіцит палива через масове використання генераторів через відключення світла.
Про це РБК-Україна розповіли у Міністерстві економіки.
Зокрема, як приклад наводиться кількість автомобілів. На сьогодні в Україні близько 7 млн автомобілів і кожен у середньому на 100 кілометрів витрачає по 8 літрів пального. Якщо автомобіль за годину проїжджає 50-60 км, споживання становить близько 4-5 літрів пального на годину.
У той же час генератори споживають набагато менше - побутові від 1 літра на годину, промислові приблизно як автомобіль.
За статистикою, за останні 5-6 років до України завезли близько 500 тисяч генераторів. Водночас у країні налічується близько 12 млн домогосподарств. Це означає, що генераторами обладнано не більше 3-5% домогосподарств
"Тому можна зробити висновок: так, паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але, враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно", - зазначили в Мінекономіки.
Зазначимо, імпорт палива в Україну в останні місяці становив:
- серпень - 709 тисяч тонн
- вересень - 780 тисяч тонн
- жовтень - 660 тисяч тонн (був знижений попит)
Для порівняння: навесні, коли був найбільший дефіцит палива, Україна імпортувала: у березні - 60 тисяч тонн, у квітні - 191 тисячу тонн, у травні - 380 тисяч тонн.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розбиралося, що буде з цінами на паливо через зростання попиту через генератори.
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