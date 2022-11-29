RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спрос на горючее может вырасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДТ

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - отметил премьер-министр.

По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей.

Ранее сообщалось, что Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов в связи с отключениями света.

Напомним, ранее РБК-Украина разбиралось, что будет с ценами на топливо в связи с ростом спроса из-за генераторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензинДенис Шмыгальпаливо