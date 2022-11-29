Спрос на горючее может вырасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДТ

В связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - отметил премьер-министр.

По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей.