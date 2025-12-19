Попит на готівкову валюту в Україні впав до мінімуму з початку війни, - НБУ

Українці стали рідше купувати готівкову валюту. Цього року спостерігався найнижчий рівень відтоку валюти з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Національного банку України про фінансову стабільність.
"Відтік готівкової валюти поза банками у ІІ-ІІІ кварталах був найнижчим за період повномасштабної війни завдяки стійким курсовим очікуванням і, відповідно, зниженню попиту населення на іноземну валюту", - ідеться в повідомленні НБУ.
У Нацбанку припустили, що річні показники також будуть найнижчими за період воєнного стану, навіть незважаючи на традиційне зростання попиту на валюту наприкінці року.
Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 22 грудня 2025 року на рівні 42,2481 гривні за один долар. Офіційний курс євро при цьому визначено в розмірі 49,4725 гривні за євро, що на 12 копійок нижче за попереднє значення.
Також 3 грудня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про державний бюджет України на 2026 рік. У документі передбачено середньорічний прогноз валютного курсу: 45,7 гривні за долар і 49,4 гривні за євро.
Згідно з розрахунками, які озвучували після першого читання бюджету, рівень інфляції 2026 року може становити 9,9%, а прожитковий мінімум зрости до 3209 гривень.
Раніше ми писали, що в жовтні долар в Україні помітно подорожчав: офіційний курс зріс більш ніж на 70 копійок і досяг 41,9 гривні. Керівник з продажу АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль пов'язував це зі зміною підходів НБУ до продажу валютних резервів.
Найвище значення курсу долара 2025 року фіксувалося в січні - 42,8 гривні, тоді як мінімальний рівень було зафіксовано у квітні, він становив 41,08 гривні.