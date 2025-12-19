Попит на готівкову валюту в Україні впав до мінімуму з початку війни, - НБУ

Курс долара

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 22 грудня 2025 року на рівні 42,2481 гривні за один долар. Офіційний курс євро при цьому визначено в розмірі 49,4725 гривні за євро, що на 12 копійок нижче за попереднє значення.

Також 3 грудня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про державний бюджет України на 2026 рік. У документі передбачено середньорічний прогноз валютного курсу: 45,7 гривні за долар і 49,4 гривні за євро.

Згідно з розрахунками, які озвучували після першого читання бюджету, рівень інфляції 2026 року може становити 9,9%, а прожитковий мінімум зрости до 3209 гривень.

Раніше ми писали, що в жовтні долар в Україні помітно подорожчав: офіційний курс зріс більш ніж на 70 копійок і досяг 41,9 гривні. Керівник з продажу АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль пов'язував це зі зміною підходів НБУ до продажу валютних резервів.

Найвище значення курсу долара 2025 року фіксувалося в січні - 42,8 гривні, тоді як мінімальний рівень було зафіксовано у квітні, він становив 41,08 гривні.