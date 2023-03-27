Попит на долари залишається значним, а валютний ринок залежним від інтервенцій, - НБУ

"У результаті попит на валюту залишається значним, а валютний ринок - залежним від інтервенцій НБУ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, у лютому зростання споживчих цін сповільнилося до 24,9%. Цьому сприяли вища пропозиція продовольства й пального, ліпша ситуація в енергетиці та зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, у тому числі завдяки попереднім заходам НБУ. Фіксація офіційного курсу гривні та тарифів на житлово-комунальні послуги також обмежувала інфляційний тиск. Позитивний ефект мало й повне припинення з початку року емісійного фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ. "Це разом зі сповільненням інфляції та стійкою ситуацією на валютному ринку сприяло поліпшенню інфляційних та курсових очікувань", - заявили в центробанку.

Ситуація в енергетиці поліпшилася значно швидше, ніж очікував НБУ, як завдяки нетипово теплій погоді, так і вправності протиповітряної оборони та швидким ремонтам після ракетних атак Росії. "Це позитивно вплинуло не лише на інфляційну динаміку, але й на показники економічної активності в різних секторах", - зазначили в НБУ.

Крім того, спроможність НБУ та уряду підтримувати макрофінансову стабільність і надалі посилювалася. Завдяки високій адаптивності економіки до викликів війни, ритмічному надходженню офіційного фінансування, а також попереднім заходам НБУ зі зниження тиску на валютному ринку міжнародні резерви за підсумками січня-лютого зросли порівняно з початком року. "Поточний обсяг міжнародних резервів (28,9 млрд доларів) є досить комфортним та дає змогу НБУ впевнено балансувати валютний ринок", - йдеться в повідомленні.

Водночас зберігаються ризики припинення роботи "зернового коридору", яким постійно погрожує Росія, а також тиск з боку надвисокого залишку коштів на поточних рахунках у банківській системі в умовах все ще недостатньої привабливості гривневих активів. До того ж значним є й інфляційний тиск з боку країн - торговельних партнерів України, а банкрутства банків у США та Європі лише ускладнили завдання провідних центробанків із вгамування інфляції, зазначили в НБУ.

Учасники дискусії погодилися, що для підтримання курсової стійкості, зниження інфляції та поліпшення очікувань необхідним є збереження жорстких монетарних умов. З одного боку, баланс інфляційних ризиків на горизонті політики відносно врівноважений, а також є очевидним прогрес у підтриманні макроекономічної стабільності. З іншого боку, безпекові ризики та безпрецедентні залишки коштів на поточних рахунках вимагають дуже зважених дій. "Особливо, враховуючи, що через тривале перебування інфляції на високих рівнях, зберігається загроза подальшого розбалансування інфляційних очікувань", - зазначили в НБУ

Вісім членів КМП висловили думку, що НБУ може перейти до зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі (до кінця I кварталу 2024 року). Вагомим аргументом може стати подальше, стале та стрімкіше за прогноз, сповільнення інфляції. Більшість учасників дискусії під час обговорення не конкретизували ані дат, ані розміру ймовірних кроків зі зниження облікової ставки. Вони наголосили, що необхідно дочекатися оновленого макропрогнозу.