Спрос на доллары остается значительным, а валютный рынок зависимым от интервенций, - НБУ

Инфляция в Украине начала снижаться раньше и быстрее, чем ожидал НБУ. В то же время высокий уровень неопределенности, связанный с дальнейшим ходом военных действий, тормозит экономическое восстановление и приводит к формированию все еще высоких инфляционных и девальвационных ожиданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 15 марта, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.
"В результате спрос на валюту остается значительным, а валютный рынок – зависимым от интервенций НБУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, в феврале рост потребительских цен замедлился до 24,9%. Этому способствовало высшее предложение продовольствия и горючего, лучшая ситуация в энергетике и укрепление гривны на наличном валютном рынке, в том числе благодаря предварительным мерам НБУ. Фиксация официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги также ограничивала инфляционное давление. Положительный эффект имел и полное прекращение с начала года эмиссионного финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ. "Это вместе с замедлением инфляции и устойчивой ситуацией на валютном рынке способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий", – заявили в центробанке.
Ситуация в энергетике улучшилась гораздо быстрее, чем ожидал НБУ, как благодаря нетипично теплой погоде, так и сноровке противовоздушной обороны и быстрым ремонтам после ракетных атак России. "Это положительно повлияло не только на инфляционную динамику, но и на показатели экономической активности в разных секторах", – отметили в НБУ.
Кроме того, способность НБУ и правительства поддерживать макрофинансовую стабильность и дальше усиливалась. Благодаря высокой адаптивности экономики к вызовам войны, ритмическому поступлению официального финансирования, а также предварительным мерам НБУ по снижению давления на валютном рынке международные резервы по итогам января-февраля выросли по сравнению с началом года. "Текущий объем международных резервов (28,9 млрд долларов) достаточно комфортен и позволяет НБУ уверенно балансировать валютный рынок", - говорится в сообщении.
В то же время, сохраняются риски прекращения работы "зернового коридора", которым постоянно угрожает Россия, а также давление со стороны сверхвысокого остатка средств на текущих счетах в банковской системе в условиях все еще недостаточной привлекательности гривневых активов. К тому же значительно и инфляционное давление со стороны стран - торговых партнеров Украины, а банкротства банков в США и Европе лишь усложнили задачи ведущих центробанков по утолению инфляции, отметили в НБУ.
Участники дискуссии согласились, что для поддержания курсовой устойчивости, снижения инфляции и улучшения ожиданий необходимо сохранение жестких монетарных условий. С одной стороны, баланс инфляционных рисков на горизонте политики относительно уравновешен, а также очевидным прогресс в поддержании макроэкономической стабильности. Кроме того, риски безопасности и беспрецедентные остатки средств на текущих счетах требуют очень взвешенных действий. "Особенно, учитывая, что из-за длительного пребывания инфляции на высоких уровнях сохраняется угроза дальнейшего разбалансирования инфляционных ожиданий", - отметили в НБУ
Восемь членов КМП выразили мнение, что НБУ может перейти к снижению учетной ставки раньше предполагаемого в январском макропрогнозе (до конца I квартала 2024 года). Весомым аргументом может стать дальнейшее, устойчивое и быстрее прогноза, замедления инфляции. Большинство участников дискуссии при обсуждении не конкретизировали ни дат, ни размера возможных шагов по снижению учетной ставки. Они подчеркнули, что необходимо дождаться обновленного макропрогноза.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 17 марта 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.
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