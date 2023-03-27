Спрос на доллары остается значительным, а валютный рынок зависимым от интервенций, - НБУ

"В результате спрос на валюту остается значительным, а валютный рынок – зависимым от интервенций НБУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в феврале рост потребительских цен замедлился до 24,9%. Этому способствовало высшее предложение продовольствия и горючего, лучшая ситуация в энергетике и укрепление гривны на наличном валютном рынке, в том числе благодаря предварительным мерам НБУ. Фиксация официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги также ограничивала инфляционное давление. Положительный эффект имел и полное прекращение с начала года эмиссионного финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ. "Это вместе с замедлением инфляции и устойчивой ситуацией на валютном рынке способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий", – заявили в центробанке.

Ситуация в энергетике улучшилась гораздо быстрее, чем ожидал НБУ, как благодаря нетипично теплой погоде, так и сноровке противовоздушной обороны и быстрым ремонтам после ракетных атак России. "Это положительно повлияло не только на инфляционную динамику, но и на показатели экономической активности в разных секторах", – отметили в НБУ.

Кроме того, способность НБУ и правительства поддерживать макрофинансовую стабильность и дальше усиливалась. Благодаря высокой адаптивности экономики к вызовам войны, ритмическому поступлению официального финансирования, а также предварительным мерам НБУ по снижению давления на валютном рынке международные резервы по итогам января-февраля выросли по сравнению с началом года. "Текущий объем международных резервов (28,9 млрд долларов) достаточно комфортен и позволяет НБУ уверенно балансировать валютный рынок", - говорится в сообщении.

В то же время, сохраняются риски прекращения работы "зернового коридора", которым постоянно угрожает Россия, а также давление со стороны сверхвысокого остатка средств на текущих счетах в банковской системе в условиях все еще недостаточной привлекательности гривневых активов. К тому же значительно и инфляционное давление со стороны стран - торговых партнеров Украины, а банкротства банков в США и Европе лишь усложнили задачи ведущих центробанков по утолению инфляции, отметили в НБУ.

Участники дискуссии согласились, что для поддержания курсовой устойчивости, снижения инфляции и улучшения ожиданий необходимо сохранение жестких монетарных условий. С одной стороны, баланс инфляционных рисков на горизонте политики относительно уравновешен, а также очевидным прогресс в поддержании макроэкономической стабильности. Кроме того, риски безопасности и беспрецедентные остатки средств на текущих счетах требуют очень взвешенных действий. "Особенно, учитывая, что из-за длительного пребывания инфляции на высоких уровнях сохраняется угроза дальнейшего разбалансирования инфляционных ожиданий", - отметили в НБУ

Восемь членов КМП выразили мнение, что НБУ может перейти к снижению учетной ставки раньше предполагаемого в январском макропрогнозе (до конца I квартала 2024 года). Весомым аргументом может стать дальнейшее, устойчивое и быстрее прогноза, замедления инфляции. Большинство участников дискуссии при обсуждении не конкретизировали ни дат, ни размера возможных шагов по снижению учетной ставки. Они подчеркнули, что необходимо дождаться обновленного макропрогноза.