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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення

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Україна, Четвер 16 березня 2023 14:00
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 17 березня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив голова НБУ, інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль - у лютому до 24,9% у річному вимірі. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував Національний банк.

"Національний банк за необхідності коригуватиме монетарні умови, ураховуючи баланс ризиків і зміни в макроекономічному прогнозі, з метою забезпечення цінової й курсової стабільності та одночасного формування передумов для поступового пом’якшення валютних обмежень", - сказав він.

За нормалізації функціонування фінансової системи та економіки НБУ поступово повернеться до операційного дизайну монетарної політики, який використовувався до повномасштабного вторгнення та є характерним для країн з інфляційним таргетуванням, додав голова НБУ.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року порівняно з лютим минулого року зросли на 24,9%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (26,0%).

Національний банк України (НБУ) прогнозує, щозростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 18,7%.

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