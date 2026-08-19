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Попит на добробут: як повоєнні потреби українців впливатимуть на виборчі перспективи партії Терехова

15:34 19.08.2026 Ср
2 хв
Після закінчення війни у українців на перший план вийдуть інші проблеми
aimg Юлія Бойко
Попит на добробут: як повоєнні потреби українців впливатимуть на виборчі перспективи партії Терехова Ігор Терехов (фото: УНІАН)
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Після завершення війни у суспільстві буде високий запит саме на вирішення соціальних та економічних проблем. І це може посилити елеткоральні позиції партій, які робитимуть на них акцент, зокрема можливому проекту на чолі з мером Харкова Ігорем Тереховим.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє".

Російська агресія серед іншого, завдала й страшного удару по добробуту мільйонів українських громадян.

"В умовах повномасштабної війни багато хто готовий терпіти матеріальні труднощі, добре розуміючи їхню причини. Натомість по її завершенні соціально-економічні питання точно вийдуть на перший план", – йдеться в статті.

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Окрім того, соціологічні опитування нерідко дають викривлену картину настроїв суспільства. Особливо коли такі настрої можуть вступати в певну супереність із загальнодержавними наративами.

Наприклад, дуже поширеним став образ майбутнього України як "сталевого дикобраза" чи "європейського Ізраїлю" – тобто максимально мілітаризованої країни.

"Натомість після завершення війни цілком може виявитись, що далеко не всі українці повністю поділяють саме таке бачення поствоєнного розвитку держави. І з'явиться запит на більш соціально-ліберальну модель – звісно, при подальшому зміцненні обороноздатності, відкидати таку потребу не буде жоден притомний політик", – йдеться в матеріалі.

Серед серйозних викликів, які можуть стояти перед політичним проектом Терехова – вихід за межі ніші східного електорату.

Однак ця задача, наголошується в статті, є дещо простішою з огляду на масову міграцію населення півдня та сходу у більш безпечні регіони центру та заходу за час великої війни.

Раніше стало відомо, кому з політиків українці зараз довіряють найбільше.

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