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Спрос на благосостояние: как послевоенные потребности украинцев будут влиять на избирательные перспективы партии Терехова

15:34 19.08.2026 Ср
2 мин
После окончания войны у украинцев на первый план выйдут другие проблемы
aimg Юлия Бойко
Спрос на благосостояние: как послевоенные потребности украинцев будут влиять на избирательные перспективы партии Терехова Игорь Терехов (фото: УНИАН)
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После войны в обществе будет высокий запрос именно на решение социальных и экономических проблем. И это может усилить элеткоральные позиции партий, которые будут делать на них акцент, в частности, возможного проекта во главе с мэром Харькова Игорем Тереховым.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее"

Российская агрессия среди прочего нанесла и страшный удар по благосостоянию миллионов украинских граждан.

"В условиях полномасштабной войны многие готовы терпеть материальные трудности, хорошо понимая их причины. Зато после ее завершения социально-экономические вопросы точно выйдут на первый план", – говорится в статье.

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Кроме того, социологические опросы нередко дают искаженную картину настроений общества. Особенно когда такие настроения могут вступать в определенную соперничество с общегосударственными нарративами.

К примеру, очень распространенным стал образ будущего Украины как "стального дикобраза" или "европейского Израиля" – то есть максимально милитаризованной страны.

"Вместо этого после завершения войны вполне может оказаться, что далеко не все украинцы полностью разделяют именно такое видение послевоенного развития государства. И появится запрос на более социально-либеральную модель - конечно, при дальнейшем укреплении обороноспособности, отвергать такую потребность не будет ни один политик сознания", - говорится в материале.

Среди серьезных вызовов, которые могут стоять перед проектом Терехова – выход за пределы ниши восточного электората.

Однако эта задача, отмечается в статье, несколько проще, учитывая массовую миграцию населения юга и востока в более безопасные регионы центра и запада во время великой войны.

Ранее стало известно, кому из политиков украинцы сейчас доверяют больше всего.

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