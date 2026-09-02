Попередження Зеленського про російське небо миттєво обвалили акції "Аерофлоту"

Акції російського "Аерофлоту" впали більш ніж на 5% після того, як президент Володимир Зеленський опублікував попередження для авіакомпаній, які літають у російському небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

За даними Московської біржі, близько 20:40 за московським часом котирування "Аерофлоту" впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля за акцію.

Заява Зеленського, яка спричинила падіння акцій "Аерофлоту", пролунала того ж вечора. Президент заявив, що Україна починає закривати небо над Росією - за його словами, російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів, і Київ попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики.

При цьому президент наголосив, що Україна не загрожує саме цивільній авіації.

Фото: падіння акцій Аерофлота 1 вересня (x.com/yarotrof)

У відповідь Путін уже пригрозив "відповіддю" на слова Зеленського, назвавши заяву про закрите небо "заявкою на державний тероризм" і заявивши, що з терористами Москва переговорів не веде. За словами диктатора, він уже дав вказівку готувати масовані удари по енергетиці України у відповідь.