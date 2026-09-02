Предупреждение Зеленского о российском небе мгновенно обрушили акции "Аэрофлота"
Акции российского "Аэрофлота" упали более чем на 5% после того, как президент Владимир Зеленский опубликовал предупреждение для летающих в российском небе авиакомпаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
По данным Московской биржи, около 20:40 по московскому времени котировки "Аэрофлота" упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля за акцию.
Заявление Зеленского, повлекшее падение акций "Аэрофлота", прозвучало в тот же вечер. Президент заявил, что Украина начинает закрывать небо над Россией - по его словам, российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов, и Киев предупреждает международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.
При этом президент подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации.
Фото: падение акций Аэрофлота 1 сентября (x.com/yarotrof)
В ответ Путин уже пригрозил "ответом" на слова Зеленского, назвав заявление о закрытом небе "заявкой на государственный терроризм" и заявив, что с террористами Москва переговоров не ведет. По словам диктатора, он уже дал указание готовить массированные удары по ответной энергетике Украины.
Напомним, СМИ ранее писали, что в начале года украинские чиновники якобы предлагали Зеленскому атаковать московские аэропорты дронами, но план тогда приостановили.
Он предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях – дешевые автономные дроны должны были самостоятельно находить и поражать цели без участия оператора.