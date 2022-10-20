ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попереду два важких дні. Українців закликали не вмикати обігрівачі та пояснили чому

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 11:21
Попереду два важких дні. Українців закликали не вмикати обігрівачі та пояснили чому Фото: Андрій Герус, народний депутат з фракції "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Попри наступаючі похолодання, в Україні закликали уникнути вмикання електрообігрівачів протягом наступних двох днів. Очікується, що після цього періоду наступить потепління.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

"Сьогодні різко впала температура й завтра може бути перший мороз в цьому сезоні, це вночі. Принаймні в Києві температура може опуститися нижче 0. Тут важливо ці два дні пережити без включення приладів, які дають електроопалення. Ліпше тепліше вдягнутися й намагатися не використовувати електроопалення в квартирах та будинках", - заявив Герус.

За словами Геруса, вже через два дні в Україні знову наступить потепління, у зв'язку з чим ситуація може бути легшою.

Водночас народний депутат зауважив, що віялові відключення можливі й надалі, якщо українці не мінімізують споживання електроенергії.

"Якщо говорити про те, чи варто готуватись до віялових відключень, я вважаю, що так. Треба бути готовий до того, що по 3-4 години на добу може не бути електроенергії. Однак, знову ж таки, якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку й вечора, а також по максимуму намагається перенести споживання на ніч, то можна буде мінімізувати необхідність відключень електроенергії", - відзначив Герус.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо обмежень на електропостачання та віялових відключень світла в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде