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Впереди два тяжелых дня. Украинцев призвали не включать обогреватели и объяснили почему

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Четверг 20 октября 2022 11:21
Впереди два тяжелых дня. Украинцев призвали не включать обогреватели и объяснили почему Фото: Андрей Герус, народный депутат из фракции "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на наступающие похолодания, в Украине призвали избежать включения электрообогревателей в течение следующих двух дней. Ожидается, что после этого периода наступит потепление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Геруса в эфире телемарафона.

"Сегодня резко упала температура и завтра может быть первый мороз в этом сезоне, это ночью. По крайней мере, в Киеве температура может опуститься ниже 0. Здесь важно эти два дня пережить без включения приборов, которые дают электроотопление. Лучше теплее одеться и стараться не использовать электроотопление в квартирах и домах", - заявил Герус.

По словам Геруса, уже через два дня в Украине снова наступит потепление, в связи с чем ситуация может стать легче.

В то же время народный депутат отметил, что веерные отключения возможны и в дальнейшем, если украинцы не минимизируют потребление электроэнергии.

"Если говорить о том, стоит ли готовиться к веерным отключениям, я считаю, что да. Надо быть готовым к тому, что по 3-4 часа в сутки может не быть электроэнергии. Однако, опять же, если население добровольно экономит электроэнергию в течение утра и вечера, а также по максимуму пытается перенести потребление на ночь, то можно будет минимизировать необходимость отключений электроэнергии", - отметил Герус.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности касаемо ограничений на электроснабжение и веерных отключений света в Украине.

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