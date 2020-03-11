Восстановленный в должности прокурор Киева пройдет аттестацию, - Чумак

Исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что восстановленный в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев пройдет аттестацию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "UA: Первый".

При этом он добавил, что аттестационные комиссии дадут абсолютно полную оценку Сергею Юлдашеву.

Также генпрокурор уточнил, что сейчас есть 15 решений судов о восстановлении люстрированных прокуроров в должностях, и шесть из них уже выполнили.

Напомним, 10 марта прокурор Киева Сергей Юлдашев приступил к выполнению обязанностей. Он провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры.

Отметим, Сергей Юлдашев был уволен в 2015 году по результатам люстрационной проверки. До этого против него было открыто уголовное дело по факту злоупотребления властью и получения неправомерной выгоды.

25 февраля текущего года Днепропетровский окружной админсуд восстановил Юлдашева в должности. В дальнейшем генпрокурор подписал приказ о его восстановлении на посту прокурора Киева.

По мнению Юлдашева, он не попадал под действие закона "Об очищении власти". Он также заявлял, что закон о люстрации якобы должен был применяться исключительно индивидуально. Также он отрицал свое участие в расследовании уголовных производств относительно участников Майдана, а также причастность к узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем.