Відновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію, - Чумак

Виконуючий обов'язки генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що відновлений на посаді прокурора Києва Сергій Юлдашев пройде атестацію. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший".

При цьому він додав, що атестаційні комісії дадуть абсолютно повну оцінку Сергію Юлдашеву.

Також генпрокурор уточнив, що зараз є 15 рішень судів про поновлення люстрованих прокурорів на посадах, і шість з них вже виконали.

Нагадаємо, 10 березня прокурор Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання обов'язків. Він провів першу нараду з колективом столичної прокуратури.

Зазначимо, Сергій Юлдашев був звільнений у 2015 році за результатами люстраційної перевірки. До цього проти нього була порушена кримінальна справа за фактом зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.

25 лютого поточного року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив Юлдашева в посаді. Надалі генпрокурор підписав наказ про його поновлення на посаді прокурора Києва.

На думку Юлдашева, він не потрапляв під дію закону "Про очищення влади". Він також заявляв, що закон про люстрацію нібито повинен був застосовуватися виключно індивідуально. Також він заперечував свою участь у розслідуванні кримінальних проваджень щодо учасників Майдану, а також причетність до узурпації влади колишнім президентом Віктором Януковичем.