Под Попасной россияне обстреляли автомобиль с волонтерами, - ОВА

Россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной в пятницу, 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА (ОДА) Сергея Гайдая.

"В авто в это время находились два местных жителя и винничанин. К счастью, обошлось без жертв", - рассказал он.

Гайдай также напомнил, что в одной из пожарно-спасательных частей потери - вчера двое бойцов госпитализированы.

"Баротравму головы и осколочные ранения лица они получили при исполнении - во время вызова в Лисичанск", - отметил глава региона.

Кроме того, вблизи Лисичанска, вчера вечером погиб 70-летний мужчина. А примерно в то же время на улице получил ранение житель Лисичанска.

"Еще неизвестно количество жертв в результате обстрелов Горской общины, которые россияне наносили вчера в течение дня. В Горском и Ореховом врагом разрушены по меньшей мере 15 домов. Мероприятия по установлению возможных дополнительных повреждений и пострадавших еще продолжаются", - резюмировал Гайдай.

