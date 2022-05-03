Из Попасной невозможно эвакуировать сотни жителей, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост главы области в Facebook.

Гайдай заявил об усложненном доступе к Попасной. В условиях постоянных ударов по городу невозможно вывезти людей.

"В Попасной сотне жителей, желающих уехать, они не хотят попасть в оккупацию. Но сейчас мы не можем организовать эвакуацию, из-за обстрелов это крайне опасно. Люди находятся в сверхсложной ситуации в бомбоубежищах", – написал глава ОВА.

В то же время осталась возможность сообщения с соседними с Попасной поселками. В частности, в Камышеваху доставили гуманитарный груз. На обратном же пути забрали двух человек.