Із Попасної неможливо евакуювати сотні мешканців, - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай розповів про складне становище міста Попасна та неможливість організувати евакуацію цивільних звідти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області у Facebook.
Гайдай заявив про ускладнений доступ до Попасної. У ситуації постійних ударів по місту неможливо вивезти людей.
"У Попасній сотні мешканців, які бажають виїхати, вони не хочуть потрапити в окупацію. Але зараз ми не можемо організувати евакуацію, через обстріли це вкрай небезпечно. Люди знаходяться у надскладній ситуації у бомбосховищах", – написав глава ОВА.
Натомість наразі збереглося сполучення із сусідніми до Попасної селищами. Зокрема, до Комишувахи доправили гуманітарний вантаж. На зворотному шляху ж забрали двох людей.
До слова, ООН оголосила про наміри розгорнути місію з розмінування в Україні.
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