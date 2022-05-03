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Із Попасної неможливо евакуювати сотні мешканців, - Гайдай

Фото: Гуманітарна місія Луганської ОВА (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрацій Сергій Гайдай розповів про складне становище міста Попасна та неможливість організувати евакуацію цивільних звідти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Гайдай заявив про ускладнений доступ до Попасної. У ситуації постійних ударів по місту неможливо вивезти людей.

"У Попасній сотні мешканців, які бажають виїхати, вони не хочуть потрапити в окупацію. Але зараз ми не можемо організувати евакуацію, через обстріли це вкрай небезпечно. Люди знаходяться у надскладній ситуації у бомбосховищах", – написав глава ОВА.

Натомість наразі збереглося сполучення із сусідніми до Попасної селищами. Зокрема, до Комишувахи доправили гуманітарний вантаж. На зворотному шляху ж забрали двох людей.

До слова, ООН оголосила про наміри розгорнути місію з розмінування в Україні.

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