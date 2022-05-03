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ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 17:55
ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию Фото: специалисты ООН будут готовить украинских саперов (unmas.org)
Автор: Илона Свиридова

В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию UNMAS. Международные специалисты помогут лучше подготовить украинских саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сообщается, что на сегодня UNMAS нарабатывает механизмы оказания помощи Украине, ее представители собирают информацию о потребностях на местах, которые требуют разминирования.

По данным украинской стороны, в разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров. Поэтому Украине понадобятся опытные специалисты, которых ранее задействовали в Сомали, Сирии и Ираке.

Стороны договорились UNMAS скоординировать усилия по вопросу скорейшей очистки украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей Службы ООН к подготовке и переподготовке украинских специалистов.

Напомним, ранее РБК-Украина приводило список разминированных населенных пунктов в Киевской области.

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