ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию

В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию UNMAS. Международные специалисты помогут лучше подготовить украинских саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Сообщается, что на сегодня UNMAS нарабатывает механизмы оказания помощи Украине, ее представители собирают информацию о потребностях на местах, которые требуют разминирования.

По данным украинской стороны, в разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров. Поэтому Украине понадобятся опытные специалисты, которых ранее задействовали в Сомали, Сирии и Ираке.

Стороны договорились UNMAS скоординировать усилия по вопросу скорейшей очистки украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей Службы ООН к подготовке и переподготовке украинских специалистов.