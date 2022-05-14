Потрапили прямо в ціль. ЗСУ знищили військових РФ, скинувши снаряд із БПЛА
Українські військові знищили кілька російських солдатів, скинувши снаряд із БПЛА. Успішну операцію оператор безпілотника провів у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.
"От чергова несподівана розв'язка скидання боєприпасу з БПЛА в окоп рашистів на Херсонщині", - йдеться у підписі до відео.
Як повідомлялося, раніше під Білогорівкою Луганської області українські військові знищили підрозділ окупантів разом із технікою. У результаті з 70 одиниць техніки РФ втратила понад 50.
Крім того, миколаївські десантники збили російську БПЛА комплексу РЕБ "Леєр". Цей літальний апарат спрямований на придушення GSM-зв'язку.
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