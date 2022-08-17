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Попали в общежитие. Число жертв обстрела Харькова возросло

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/kt20220224)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова 17 августа. Сейчас известно о 6 погибших и 16 раненых людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ракетный удар ... По общежитию... Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал президент.

По данным Синегубова, шесть человек погибли и 16 - получили ранения.

Напомним, сегодня в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар

Кроме того, 16 августа город подвергся одному из самых массированных ударов. Оккупанты выпустили по Харькову семь ракет.

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Владимир ЗеленскийХарьков