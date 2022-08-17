Попали в общежитие. Число жертв обстрела Харькова возросло

Российские войска обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова 17 августа. Сейчас известно о 6 погибших и 16 раненых людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"Ракетный удар ... По общежитию... Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал президент.

По данным Синегубова, шесть человек погибли и 16 - получили ранения.