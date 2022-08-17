Влучили в гуртожиток. Кількість жертв обстрілу Харкова зросла

Російські війська обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова 17 серпня. Наразі відомо про 6 загиблих і 16 поранених людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Україна Володимира Зеленського і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав президент.

За даними Синєгубова, шестеро людей загинули і 16 - отримали поранення.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов поінформував про те, що наразі продовжується рятувальна операція. З його слів з-під завалів уже дістали 4 харків'ян. Він каже, що поки відомо про 6 загиблих і 13 поранених.