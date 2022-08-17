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Влучили в гуртожиток. Кількість жертв обстрілу Харкова зросла

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Харків, Середа 17 серпня 2022 22:45
Влучили в гуртожиток. Кількість жертв обстрілу Харкова зросла Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/kt20220224)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова 17 серпня. Наразі відомо про 6 загиблих і 16 поранених людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Україна Володимира Зеленського і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав президент.

За даними Синєгубова, шестеро людей загинули і 16 - отримали поранення.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов поінформував про те, що наразі продовжується рятувальна операція. З його слів з-під завалів уже дістали 4 харків'ян. Він каже, що поки відомо про 6 загиблих і 13 поранених.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа

Окрім того, 16 серпня місто зазнало одного з наймасованіших ударів. Окупанти випустили по Харкову сім ракет.

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