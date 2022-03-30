Попали в нефтебазу. Появились подробности обстрела Днепра
Российские захватчики открыли огонь со стороны Херсонской области. Обстреляли территорию Апостоловской общины и уничтожили нефтебазу в Днепре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Сегодня оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов также". - пишет Лукашук.
Также захватчики открыли огонь с воздуха, в результате чего попали в нефтебазу и уничтожили ее. Другие же ракеты попали в два бензовоза.
Погибших или же пострадавших нет.
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Как сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, одна из ракет попала в завод.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты открыли ракетный огонь по Днепру.
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