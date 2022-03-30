Поцілили у нафтобазу. З'явилися подробиці обстрілу Дніпра

Російські загарбники відкрили вогонь з боку Херсонської області. Обстріляли територію Апостолівської громади й знищили нафтобазу у Дніпрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також". - пише Лукашук.

Також загарбники відкрили вогонь з повітря, внаслідок чого влучили в нафтобазу та знищили її. Інші ж ракети потрапили у два бензовози.

Загиблих або ж постраждалих немає.

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Як повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, одна з ракет влучила в завод.