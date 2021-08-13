Попал в тройку УПЛ: "Шахтер" обыграл "Металлист 1925" всухую

Несмотря на пассивный первый тайм, как харьковские, так и донецкие футболисты отметились лишь желтыми карточками. Каждая из команд получила по два предупреждения от судьи сегодняшнего матча.

Впрочем, во время перерыва перед вторым таймом и после замены полузащитника и защитника в составе "Шахтера" на Матвиенко и бразильского игрока Алана Патрика соответственно - футбольный клуб начал играть более агрессивно. Уже на 49 минуте, после удачного паса от Кривцова, Степаненко подарил своей команде инициативу над "Металлистами 1995".

Второй гол от "Шахтера" не заставил себя ожидать долго. Нападающий клуба Лассина Траоре, после паса от Матвиенко, подарил еще одно очко своей команде на 80 минуте.

До конца матча "Металлист 1925" пять раз сменил игроков в составе своей команды, но это никоим образом не спасло его от поражения.

Игра завершилась на 95 минуте со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

Добавим, что благодаря этой победе, донецкому клубу удалось занять третье место сегодняшнего рейтинга таблицы УПЛ.

Фото: таблица рейтинга украинской Премьер-лиги (Google)