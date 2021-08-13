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Потрапив до трійки УПЛ: "Шахтар" обіграв "Металіст 1925" в суху

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 21:43
Потрапив до трійки УПЛ: "Шахтар" обіграв "Металіст 1925" в суху Фото: Шахтар виграв у Металістів з рахунком 2:0 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Сергій Пишкін

Донецький клуб "Шахтар" обіграв "Металіст 1925" з рахунком 2:0. Наразі футбольна команда очолює третє місце у таблиці української Прем’єр-ліги.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Попри пасивний перший тайм, як харківські, так і донецькі футболісти відзначились лише жовтими картками. Кожна з команд отримала по два попередження від судді сьогоднішнього матчу.

Втім, під час перерви перед другим таймом й після заміни півзахисника та захисника у складі "Шахтаря" на Матвієнка та бразильського гравця Алана Патріка відповідно - футбольний клуб почав грати більш агресивно. Вже на 49 хвилині, після вдалого пасу від Кривцова, Степаненко подарував своїй команді ініціативу над "Металістами 1995".

Другий гол від "Шахтаря" не змусив себе очікувати довго. Нападник клубу Лассіна Траоре, після пасу від Матвієнка, подарував ще одне очко своїй команді на 80 хвилині.

До кінця матчу "Металіст 1925" п’ять разів змінив гравців у складі своєї команди, втім це жодним чином не врятувало його від поразки.

Гра завершилась на 95 хвилині з рахунком 2:0 у користь "Шахтаря".

Додамо, що завдяки цій перемозі, донецькому клубу вдалося посісти третє місце сьогоднішнього рейтингу таблиці УПЛ.

Потрапив до трійки УПЛ: &quot;Шахтар&quot; обіграв &quot;Металіст 1925&quot; в сухуФото: таблиця рейтингу української Прем'єр-ліги (Google)

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