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Поощряет Россию. В МИДе разочарованы снятием ареста с судна Сирии с украденным зерном

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Украина, Четверг 04 августа 2022 11:27
Поощряет Россию. В МИДе разочарованы снятием ареста с судна Сирии с украденным зерном Фото: суд Ливана снял арест с сирийского судна Laodecia (vesselfinder.com)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Украины отреагировали на решение суда Триполи (Ливан) о снятии ареста с сирийского судна Laodecia, перевозящего краденое РФ зерно, заявив, что разочарованы таким шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление министерства.

"Несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года.

"Украинские поставки продовольствия не прекращались даже после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. После открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы именно в Ливан, - напомнили в ведомстве. - Указанное решение фактически поощряет Россию к продолжению краж на временно оккупированном Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера".

Напомним, Ливан арестовал судно Laodecia. Его планируют держать под арестом на время расследования происхождения груза.

Позже в Ливане подтвердили, что на борту сирийского судна Laodecia находится ячмень и мука, похищенные в Украине.

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