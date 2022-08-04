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Заохочує Росію. У МЗС розчаровані зняттям арешту із судна Сирії із вкраденим зерном

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 11:27
Заохочує Росію. У МЗС розчаровані зняттям арешту із судна Сирії із вкраденим зерном Фото: суд Лівану зняв арешт із сирійського судна Laodecia (vesselfinder.com)
Автор: Наталія Гурковська

В МЗС України відреагували на рішення суду Тріполі (Ліван) про зняття арешту з сирійського судна Laodecia, яке перевозить крадене РФ зерно, заявивши, що розчаровані таким кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву міністерства.

"Попри надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України", - йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року.

"Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану, - нагадали у відомстві. - Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера".

Нагадаємо, Ліван заарештував судно Laodecia. Його планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.

Пізніше в Лівані підтвердили, що на борту сирійського судна Laodecia знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні.

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