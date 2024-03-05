Поодинокі ракети. Ігнат пояснив, з чим пов'язана нова "тактика" обстрілів окупантів

"Якщо б ворог міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 не є у ворога достатньо багато, щоб масовано застосовувати. В них є своя мета вразити якийсь об’єкт. Власне, ці ракети, які я озвучив, направляються з літаків тактичної авіації", - розповів він.

За словами Ігната, є ще ракети балістичні "Іскандер-М", які також фігурують в повідомленнях про небезпеку Повітряних сил ЗСУ.

"Коли балістична ракета летить десятки секунд, ми можемо спостерігати, як вона випущена з окупованої території, наприклад, по Херсонській та Донецькій областях. такі ракети також є поодинокими. У ворога є мета уразити той чи інший об’єкт", - додав спікер.

Атака на Дніпро

У Дніпрі 4 березня пролунали звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у бік міста летіла одна ворожа ракета. Пізніше голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак уточнив, що ЗСУ збили російську ракету в Дніпровському районі.