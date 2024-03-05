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Поодинокі ракети. Ігнат пояснив, з чим пов'язана нова "тактика" обстрілів окупантів

Фото: поодинокі ракети використовує РФ під час обстрілів по Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пуски по Україні поодиноких російських ракет, як 4 березня при атаці по Дніпру, свідчать про нестачу деяких їх видів. Крім того, таким чином атакуючи окупанти мають на меті вразити, конкретний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо б ворог міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 не є у ворога достатньо багато, щоб масовано застосовувати. В них є своя мета вразити якийсь об’єкт. Власне, ці ракети, які я озвучив, направляються з літаків тактичної авіації", - розповів він.

За словами Ігната, є ще ракети балістичні "Іскандер-М", які також фігурують в повідомленнях про небезпеку Повітряних сил ЗСУ.

"Коли балістична ракета летить десятки секунд, ми можемо спостерігати, як вона випущена з окупованої території, наприклад, по Херсонській та Донецькій областях. такі ракети також є поодинокими. У ворога є мета уразити той чи інший об’єкт", - додав спікер.

Атака на Дніпро

У Дніпрі 4 березня пролунали звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у бік міста летіла одна ворожа ракета. Пізніше голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак уточнив, що ЗСУ збили російську ракету в Дніпровському районі.

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