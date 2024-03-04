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У Дніпрі пролунали вибухи, у бік міста летіла ракета

Дніпро, Понеділок 04 березня 2024 15:27
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У Дніпрі пролунали вибухи, у бік міста летіла ракета Архівне фото: У Дніпрі пролунали вибухи, у бік міста летіла ракета (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі сьогодні, 4 березня, пролунали звуки вибухів. Раніше в бік міста летіла ворожа ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

За 15 хвилин до цього в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

А згодом Повітряні сили України повідомили про російську ракету, яка летіла у напрямку Дніпра.

Причина вибуху

Лисак повідомив, що українські воїни збили російську ракету в Дніпровському районі.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир.

Серед жертв російської атаки є діти, зокрема, немовлята. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Надвечір в неділю в Одесі рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару ворожого дрона в багатоповерхівку. В результаті російської атаки загинули 12 людей, серед яких п'ятеро - діти.

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