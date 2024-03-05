Одиночные ракеты. Игнат объяснил, с чем связана новая "тактика" обстрелов оккупантов

"Если бы враг мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 не у врага достаточно много, чтобы массированно применять. У них есть своя цель поразить какой-то объект. Собственно, эти ракеты, которые я озвучил, направляются с самолетов тактической авиации", - рассказал он.

По словам Игната, есть еще баллистические ракеты "Искандер-М", которые также фигурируют в сообщениях об опасности Воздушных сил ВСУ.

"Когда баллистическая ракета летит десятки секунд, мы можем наблюдать, как она выпущена с оккупированной территории, например, по Херсонской и Донецкой областях. Такие ракеты также единичны. У врага есть цель поразить тот или иной объект", - добавил спикер.

Атака на Днепр

В Днепре 4 марта раздались звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в сторону города летела одна вражеская ракета. Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что ВСУ сбили российскую ракету в Днепровском районе.