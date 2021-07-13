Не так поняли. Facebook восстановил пост посла Украины о Путине

Социальная сеть Facebook восстановила пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса с критикой статьи президента РФ Владимира Путина. В компании заявили, что не так поняли публикацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла в Facebook.
"Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли", - написал он.
Напомним, сегодня Facebook удалил пост, в котором украинский посол критикует статью Путина.
Вчера была опубликована статья Путина с российскими нарративами об Украине, украинский президент Владимир Зеленский уже пообещал ответить ему.