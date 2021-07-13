RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не так зрозуміли. Facebook відновив пост посла України про Путіна

Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Facebook відновила пост посла України в Чехії Євгена Перебийніса з критикою статті президента РФ Володимира Путіна. У компанії заявили, що не так зрозуміли публікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла в Facebook.

"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Facebook видалив пост, в якому український посол критикує статтю Путіна.

Вчора була опублікована стаття Путіна з російськими наративами про Україну, український президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповісти йому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінFacebookпосол