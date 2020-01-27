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В японской армии планируют создать космический подразделение

Новости » В мире     27.01.2020 - 02:18
В японской армии планируют создать космический подразделение
Иллюстративное фото (flickr.com/anutele)

Космический подразделение планируется создать на базе воздушных сил самообороны в городе Футю

Министерство обороны Японии планирует подать в парламент законопроект о создании в армии космического подразделения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что Минобороны рассматривает возможность создания нового подразделения и увеличения количества служащих с апреля текущего года для укрепления обороноспособности в таких сферах, как открытый космос и киберпространство.

Космический подразделение планируется создать на базе воздушных сил самообороны в городе Футю в столичной префектуре.

В его задачи будет входить наблюдение за подозрительными спутниками, а также космическим мусором. Численность подразделения составит примерно 20 служащих.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter логотип Космических сил США.

В феврале 2019 года Трамп подписал директиву о создании Космических сил США. В документе основными целями Космических войск определены защита интересов США в космосе, отражение агрессии и защита страны, "проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос".

Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск - космического, который должен быть создан под эгидой структурной части американского минобороны - министерства ВВС. В будущем для Космических сил планируют создать отдельное ведомство.

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