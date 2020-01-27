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У японській армії планують створити космічний підрозділ

Новини » В світі     27.01.2020 - 02:18
У японській армії планують створити космічний підрозділ
Ілюстративне фото (flickr.com/anutele)

Космічний підрозділ планується створити на базі повітряних сил самооборони в місті Футю

Міністерство оборони Японії планує подати до парламенту законопроект про створення в армії космічного підрозділу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначається, що Міноборони розглядає можливість створення нового підрозділу і збільшення кількості службовців з квітня поточного року для зміцнення обороноздатності в таких сферах, як відкритий космос і кіберпростір.

Космічний підрозділ планується створити на базі повітряних сил самооборони в місті Футю у столичній префектурі.

До його завдань входитиме спостереження за підозрілими супутниками, а також космічним сміттям. Чисельність підрозділу становитиме приблизно 20 службовців.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter логотип Космічних сил США.

В лютому 2019 року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США. У документі основними цілями Космічних військ визначено захист інтересів США в космосі, відбиття агресії і захист країни, "проектування військової сили в космосі, з космосу і в космос".

Пентагону доручено розробити юридичне обґрунтування створення шостого роду військ - космічного, який повинен бути створений під егідою структурної частини американського міноборони - міністерства ВВС. В майбутньому для Космічних сил планують створити окреме відомство.

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