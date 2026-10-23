В японському аеропорту загорівся український "Руслан" авіакомпанії Антонова

Після перевірки аеропорт відновив прийом і відправлення рейсів у звичному режимі.

Чи пошкоджено літак і чи є постраждалі, поки невідомо. Не повідомляють і про те, який вантаж перевозив "Руслан", та про причини загоряння.

Ан-124 "Руслан" - один із найбільших вантажних літаків у світі, його розробило київське конструкторське бюро Антонова.

Це не перший інцидент з українським "Русланом" за кордоном. У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині поруч з Ан-124 "Авіаліній Антонова" знайшли дрон із вибухівкою і детонатором. За даними ЗМІ, літак був завантажений боєприпасами. Пристрій не вибухнув, а розвідка США пов'язала спробу диверсії з російською військовою розвідкою.