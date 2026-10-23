В японському аеропорту загорівся український "Руслан" авіакомпанії Антонова
22 жовтня в міжнародному аеропорту Тюбу в Японії сталося загоряння українського транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова". Через інцидент злітну смугу закривали на 15 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авіаційний ресурс FL360aero.
Після перевірки аеропорт відновив прийом і відправлення рейсів у звичному режимі.
Чи пошкоджено літак і чи є постраждалі, поки невідомо. Не повідомляють і про те, який вантаж перевозив "Руслан", та про причини загоряння.
Ан-124 "Руслан" - один із найбільших вантажних літаків у світі, його розробило київське конструкторське бюро Антонова.
Це не перший інцидент з українським "Русланом" за кордоном. У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині поруч з Ан-124 "Авіаліній Антонова" знайшли дрон із вибухівкою і детонатором. За даними ЗМІ, літак був завантажений боєприпасами. Пристрій не вибухнув, а розвідка США пов'язала спробу диверсії з російською військовою розвідкою.
За даними The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін наказав посилити диверсії проти країн НАТО, тож Альянс може зіткнутися з новими атаками, схожими на лейпцизьку. Про плани Кремля щодо України та Європи попереджав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.