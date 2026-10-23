В японском аэропорту загорелся украинский "Руслан" авиакомпании Антонова

22 октября в международном аэропорту Тюбу в Японии произошло возгорание украинского транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова". Из-за инцидента взлетную полосу закрывали на 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авиационный ресурс FL360aero.

После проверки аэропорт возобновил прием и отправку рейсов в обычном режиме.

Поврежден ли самолет и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Не сообщают и о том, какой груз перевозил "Руслан", и о причинах возгорания.

Ан-124 "Руслан" - один из самых больших грузовых самолетов в мире, его разработало киевское конструкторское бюро Антонова.

Это не первый инцидент с украинским "Русланом" за границей. В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии рядом с Ан-124 "Авиалиний Антонова" обнаружили дрон со взрывчаткой и детонатором. По данным СМИ, самолет был загружен боеприпасами. Устройство не взорвалось, а разведка США связала попытку диверсии с российской военной разведкой.