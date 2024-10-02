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У японському аеропорту вибухнула бомба часів Другої світової війни (відео)

Японія, Середа 02 жовтня 2024 17:54
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У японському аеропорту вибухнула бомба часів Другої світової війни (відео) Фото: у японському аеропорту вибухнула бомба часів Другої світової війни (x.com/rukigafm)
Автор: Тетяна Степанова

В аеропорту Міядзакі на півдні Японії у середу, 2 жовтня, вибухнула американська бомба часів Другої світової війни. Через інцидент довелося скасувати понад 80 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представники Міністерства земельних ресурсів і транспорту заявили, що під час вибуху бомби в аеропорту поблизу не було літаків.

Слідство встановило, що вибух був спричинений 227-кілограмовою американською бомбою. Наразі з’ясовується, що стало причиною її раптової детонації.

Зазначається, що вибух утворив кратер на рульовій доріжці діаметром близько семи метрів і глибиною один метр.

Головний секретар японського уряду Йосімаса Хаяші заявив, що в аеропорту було скасовано понад 80 рейсів, але роботу сподіваються відновити вранці 3 жовтня.

Аеропорт Міядзакі був побудований в 1943 році як льотний полігон Імператорського флоту Японії, з якого деякі пілоти-камікадзе злітали на місії самогубців.

За словами представників Міністерства оборони Японії, в цьому районі раніше знайшли кілька бомб, що не розірвалися, скинутих американськими військовими під час Другої світової війни. Сотні тонн нерозірваних бомб часів війни залишаються на території всієї Японії, а іноді їх відкопують на будівельних майданчиках.

Нагадаємо, у лютому минулого року у портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що пролежала на узбережжі з часів Другої світової війни.

У серпні 2024 року у Північній Ірландії евакуювали сотні будинків. Це сталось після того, як правоохоронці знайшли бомбу, яка, ймовірно, лежить від часів Другої світової війни.

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Японія Вторая мировая война Аеропорт
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